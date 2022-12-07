Соответствующую кампанию по сбору средств было запущено во вторник 6 декабря. В ее рамках будут собираться средства для покупки зимнего снаряжения. Им обеспечат бойцов бронетанковой бригады имени Пшецлава Ланцкоронского, создающейся в нашем государстве.

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Для сбора средств устроят аукцион

Сбор средств производится через аукцион zrzutka.pl. Его руководитель Бартош Янович во время пресс-конференции рассказал, что получил обращение от украинской стороны. Представители нашего государства предложили провести аукцион, на котором будут продавать памятные вещи, пожертвованные спортсменами.

Известно, что на аукцион выставили памятные предметы, переданные украинскими боксерами. Речь идет о Виталии и Владимире Кличко, а также Василии Ломаченко. Также среди лотов вещи польского футболиста Гжегожа Крыховяка.

Организаторы этого аукциона стремятся, чтобы в нем приняли участие другие польские и украинские спортсмены. Они также выразили желание, чтобы к этому процессу присоединились другие мировые представители спорта, которые могли бы жертвовать свои памятные вещи, кубки и т.д.

Уже известно, что пожертвующие наибольшую сумму получат, к примеру, фотографии с автографами братьев Кличко. Или же могут стать обладателями бутсов Гжегожа Крыховяка.

Присоединился к продвижению этого аукциона благотворительный фонд Кульских. Заметим, что с самого начала полномасштабного вторжения России он занимается передачей медицинской помощи Украине.

Поляки активно помогают Украине

Недавно компания Openfield из Ополе провела опрос среди граждан Польши. В нем респондентов спрашивали, как они относятся к украинским беженцам. 70% участвовавших в опросе заявили, что поддерживают помощь тех, кто вынужденно покинул свою страну из-за войны, развязанной Россией.

Также опрос пролил свет на финансовую помощь от самих поляков. Согласно полученным данным, среднестатистический житель страны выделил 369 злотых в поддержку украинцев, прибывающих в Польшу. Речь идет о помощи в денежном эквиваленте суммарно с 24 февраля 2022 года до начала октября, когда проводились исследования.