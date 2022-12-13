На ЧМ-2022 определился первый финалист. Путевку в главный матч турнира добыла в борьбе сборная Аргентины. "Альбиселесте" в полуфинале 13 декабря обыграли сборную Хорватии со счетом 3:0.

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Как Аргентина шла в финал ЧМ-2022

Сборная Аргентины не слишком удачно начала выступление на ЧМ-2022, в первом же матче сенсационно уступив Саудовской Аравии. Но дальше в группе были победы над Мексикой и Польшей.

В 1/8 финала аргентинцы не без проблем обыграли Австралию. А в четвертьфинале было настоящее сражение в матче против Нидерландов, которое удалось выиграть только в серии пенальти.

Уже в полуфинале Аргентина разгромила Хорватию.

Аргентина сыграет в финале 18 декабря. Ее соперником будет победитель пары Марокко – Франция, которые сыграют 14 декабря.

Аргентина в финалах чемпионатов мира

Для Аргентины это шестой выход в финал турнира. Команда пробилась в финал на первом же чемпионате мира в 1930 году, но там проиграла.

В 1978 году Аргентина уже выиграла в финале, впервые став чемпионом. Этот турнир, к слову, принимала как раз Аргентина.

В 1986 году Аргентина еще раз выиграла чемпионский титул благодаря легендарному Диего Марадоне.

Еще через четыре года Аргентина снова играла в финале, но на этот раз проиграла. Уступила команда сборной ФРГ.

Следующего выхода в финал пришлось ждать 24 года. В 2014 году аргентинцы снова играли в финале, но, как и в предыдущий раз, уступили немцам.

Теперь Аргентина сыграет в финале ЧМ-2022.