В воскресенье, 20 ноября, официально стартует чемпионат мира 2022 в Катаре. Текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия проведет сайт 24 канала.

Достойно внимания Катар – Эквадор: онлайн-трансляция матча-открытия ЧМ-2022

Тем временем сборные-участники Мундиаля готовятся к своим поединкам. Представители СМИ, освещающие ЧМ-2022, сняли на видео, как игроки сборной Испании на электрических самокатах передвигаются в тренировочный лагерь.

Видео: футболисты сборной Испании катаются на самокатах

Луис Енрике: Ездить на самокатах весело

Главный тренер "Красной фурии" Луис Энрике рассказал, почему игроки выбрали именно этот вид транспорта.

Почему мы используем самокаты в сборной Испании? Мы ездим на самокатах, потому что это просто, удобно и весело. На чемпионате мира их не хватило на всех, теперь, в Катаре, у нас есть самокаты на всех,

– сказал Энрике.

Луис Энрике на электросамокате / фото twitter.com/sefutbol

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Испании сыграет в группе Е с Германией, Коста-Рикой и Японией.

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