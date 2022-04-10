Об этом Алексей Арестович сказал в интервью. Он отметил, что руководить армией России сейчас очень сложно.

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Армия России сейчас – сборная солянка

Он заострил внимание на Александре Дворникове, русском военачальнике. По мнению Алексея Арестовича, он не командующий операцией на Востоке, а скорее смотритель.

Его советник главы ОП называет координатором. У Дворникова, по словам Арестовича, есть соответствующий опыт управления разношерстной армией. Да, в Сирии были как сирийские части, так и ополчения, так и сами российские военные.

Сейчас у них на Востоке такая сборная солянка. Это армии, прости Господи, так называемых "ЛНР" и "ДНР" с кучей мобилизованных, это и русская Росгвардия, это и разные части и подразделения России, принадлежащие к разным видам вооруженных сил. Кто-то имеет практический опыт налаживания таких разных людей,

– отметил он.

Но Алексей Арестович не думает, что военачальнику поручили роль командующего. Он скорее обеспечивает общий надзор. В то же время, такие решения, убежден советник главы ОП, свидетельствуют о кадровых проблемах в России.