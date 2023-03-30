26 марта на стадионе "Уэмбли" украинская команда сыграла против Англии в рамках второго тура квалификации на Евро-2024.

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Поддержать футболистов перед важной игрой лично пришли представители биржи WhiteBIT, которая является официальным криптопарнером сборной в этом сезоне.

Играть на чужом поле – всегда сложнее. Поэтому приехали лично поддержать нашу украинскую команду в преддверии матча с Англией. Сильный, достойный противник, но сборная Украины тоже задает высокий уровень. WhiteBIT искренне переживает за украинскую команду, и в этом сезоне футболисты будут чувствовать нашу поддержку непосредственно на поле. Мы, невзирая на любой результат, будем рядом. Ведь это и есть партнерство,

– прокомментировал Владимир Носов.

В подарок от команды Владимир и вице-президент биржи Алексей Ковалев получили именные футболки с автографами всех игроков. Также Владимир Носов стал онлайн-гостем программы "Футбольный формат" на "Espreso.TV" в предматчевой студии, где эксперты вместе со всей страной делились своими ожиданиями перед началом игры.

В рамках программы основатель WhiteBIT вместе со студией провели для болельщиков розыгрыш фирменной атрибутики биржи, а также футболок Ярмоленко, Зинченко, Мудрика с автографами игроков и мяча с подписями футболистов сборной. По условиям конкурса, участники должны были ответить на несколько вопросов, связанных с WhiteBIT и Национальной сборной Украины.



Встреча с игроками сборной Украины / Фото WhiteBIT

Напомним, по итогам игры победу одержала сборная Англии со счётом 2:0. Однако у сборной Украины еще будет шанс посоревноваться за участие в Евро-2024. Следующая игра с командой Северной Македонии состоится 16 июня.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. Биржа является официальным криптопартнером сборной Украины по футболу, испанского ФК "Барселона" и турецкого ФК "Трабзонспор".