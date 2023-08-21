В СБУ также отметили, что говорится о генерал-полковнике Валерии Капашине. Он является начальником федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли России.

Интересно Передали ВСУ бракованные мины почти на 270 миллионов: супругам предпринимателей сообщили о подозрении

Какое имущество российского генерала арестовали

В СБУ подчеркнули, что в список арестованных активов входят более 20 коммерческих объектов. В частности, это более 3 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

Среди арестованного имущества – дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров.

– говорится в сообщении службы.

Правоохранители также отметили, что имущество Капашин оформил на свою дочь и зятя, проживавших в Украине. Однако накануне полномасштабного вторжения России они уехали на родину их отца и даже получили гражданство страны-агрессора.

СБУ арестовала имущество российского генерала на сумму более 1 миллиарда гривен / Фото СБУ

Представители СБУ подчеркнули, что российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, получаемых от коррупционных схем в Москве.

"Близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в России и временно оккупированном Донбассе. Далее часть этих денег они направляли в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов", – рассказали в СБУ.

Правоохранители также сказали, что во время обысков по адресам принадлежащих семье российского генерала офисных и жилых помещений удалось обнаружить военную форму российского образца, запрещенную советскую символику и пропагандистскую литературу страны-агрессорки и сувенирную продукцию и награды, вручены.

За эту деятельность российскому генералу грозит от 3 до 39 лет лишения свободы, когда его вину законным образом докажут в суде.

В Офисе генпрокурора начали уголовное проведение

Правоохранители из Офиса генпрокурора отметили, что прокуроры осуществляют процессуальное руководство по делу в отношении представителей государственных органов России, которые приобрели на территории Украины ряд предприятий и зарегистрировали их на граждан Украины.

В Офисе генпрокурора показы изъято имущество российского генерала / Фото Офиса генпрокурора

По ходатайству прокуроров определением суда на это имущество наложен арест. Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 миллиарда гривен,

– сказали в Офисе генпрокурора.

Там также добавили, что в помещениях российского генерала также удалось обнаружить и изъять наличные деньги на сумму 16,5 тысячи долларов США. Напоследок правоохранители отметили, что решается вопрос о дальнейшей национализации имущества оккупанта в пользу Украины.

Недавно СБУ задержала в Полтавской области соратника Кивы