Служба безопасности Украины обнародовала совместное заявление по защите информационного пространства Украины от российских вражеских телеграм-каналов.

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В СБУ отметили, что, не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять "зраду" и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых телеграм-каналов, работу которых на самом деле координирует кремль.

Причастность таких каналов к российским спецслужбам установила ранее Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств.

Псевдоукраинские телеграм-каналы, работающие на кремль / Фото СБУ

Призываем вас не использовать эти каналы, ведь их работу финансирует и координирует россия. Ни в коем случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины,

– отметили в СБУ.

Украинские силовики также отметили, что ряд этих каналов для собственной раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах.

"Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством", – подчеркнули в СБУ.

кремль провалил продвижение нарратива о "неонацистах" в Украине

В кремле годами распространяли дезинформацию и откровенную ложь, связанную с Украиной. Но полномасштабная война расставила все на свои места. В частности, показала, кто настоящие "неонацисты". И хотя этот нарратив оккупанты пытались всячески связать именно с Украиной, им это не удалось. Почти 50 стран ООН не верят в соответствующие месседжи. Более того, они осуждают такие заявления в отношении нашего государства.