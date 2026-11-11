Приказал наступать из Крыма: СБУ объявила о подозрении российскому генералу, командовавшему захватом Херсона

По сообщению Службы безопасности Украины и Херсонской областной прокуратуры, бывший командующий Южным военным округом привлек к вторжению крупную группировку войск.

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Наступление планировалось развивать в направлении Одессы и Николаева

Для прорыва украинской границы он задействовал подразделения 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, а также 22-й армейский корпус Черноморского флота России.

Наземные силы оккупантов входили на территорию Херсонской области через контрольно-пропускные пункты Чонгар и Каланчак. Перед пересечением линии разграничения российские военные предварительно обстреляли эти пункты из различных видов вооружения.

Параллельно с продвижением пехоты российская авиация наносила удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области. В частности, под массированный огонь вражеской авиации попал аэродром в Чернобаевке.

Следователи выяснили, что Александр Дворников непосредственно руководил захватом плацдарма на правом берегу Днепра. После оккупации областного центра вражеские подразделения планировали стремительно продвигаться дальше для захвата Николаева, Одессы и всего Причерноморского региона.

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План прорыва сорвали Силы обороны

Украинские военные остановили наступательные действия противника и сорвали его стратегические планы. Уже 11 ноября 2022 года подразделения Сил обороны выбили оккупационные войска и полностью освободили правобережную часть Херсонской области.

В настоящее время правоохранительные органы квалифицировали действия российского генерала по части 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за ведение агрессивной войны. Следователи продолжают мероприятия по привлечению фигуранта к реальной ответственности.