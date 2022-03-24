Спецслужба в сети обнародовала очередную перехваченную запись разговора россиян. Он подтверждает то, что Россия отправила в Украину срочников, которых "там нет".
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Очередные доказательства присутствия российских срочников в Украине
В разговоре срочник, которого прислали захватывать Николаев, рассказывает, как его подразделение разбили украинские защитники.
Все наши машины нах**, остались 2 машины, 2 танка. Колесная техника вся ушла, все снаряды, вся еда. Все, просто ничего нет, нах**. 60% боевой готовности минус,
– говорит на записи россиянин.
Из разговора становится ясно, что это срочники, которые боятся вылезать из окопов, не имеют военной подготовки, не хотят воевать и отдают себе отчет, что Николаев им не взять.
Путинские воины советуют друг другу бежать любыми способами: "Все в отрицательную, в первую машину и сразу сказался. Ты не тот боец, который это умеет делать".
В СБУ подчеркнули, что пока пули не догнали, у оккупантов еще есть 2 пути: сдаться в плен или убираться прочь из Украины.
Перехваченный разговор российских срочников: смотрите видео