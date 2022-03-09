Служба безопасности Украины сообщила о том, что им удалось получить доступ к устройствам, где были все данные передвижений и "запланированные точки" наступления захватчиков.

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Этот навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, который пытался атаковать Николаев со стороны Константиновки,

– говорится в сообщении СБУ.

Таким образом, украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и еще эффективнее уничтожать врага.

СБУ получила доступ к плану передвижений оккупанта – видео

Более того, украинские военные сбили российские Су-30, которые прикрывали захватническое наступление с воздуха.

Эти "путинские асы" успешно прошли Сирию и безнаказанно бомбили там местное население. Впрочем, первый же вылет в Украину оказался последним для них,

– сообщили в СБУ

Теперь пленных ожидают долгие беседы со следователями и контрразведчиками СБУ, которые устанавливают всех причастных к войне. Каждый враг будет наказан.

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