Это вынужденный шаг, чтобы остановить преступную схему и не допустить убытков от незаконной приватизации государственных санаториев и объектов недвижимости, находящихся на балансе профсоюзов.
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Силовики провели обыски
Сегодня силовики провели обыски, чтобы получить доказательства противоправной деятельности злоумышленников.
- Следственные действия прошли в помещениях ЗАО "Укрпрофтур", ЧАО "Укрпрофздравница" и Федерации профсоюзов Украины.
Изъяли большое количество документов, которые имеют важное значение для досудебного расследования.
Злоумышленники создали действенную схему отчуждения государственного имущества. Она заключается в занижении рыночной стоимости объекта в десятки раз и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества,
– отметили в Службе безопасности.
В СБУ отметили, что это приводило к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.
Какие документы вывели из госсобственности
Задокументировано незаконное выведение из госсобственности таких объектов, как:
- Санаторий "ОКТЯБРЬ" (Конча-Заспа)
- курортные санатории в Одессе и Одесской области;
- более 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков Николаевской области;
- дом в городе-курорте Моршин;
- и т.д.
Сейчас кибердепартамент СБУ совместно с ОГП и ГБР осуществляют досудебное расследование.
Сейчас кибердепартамент СБУ совместно с ОГП и ГБР осуществляют досудебное расследование.
Служба безопасности предотвратила незаконной приватизации 45 государственных санаториев и объектов недвижимости / Фото СБУ