Это вынужденный шаг, чтобы остановить преступную схему и не допустить убытков от незаконной приватизации государственных санаториев и объектов недвижимости, находящихся на балансе профсоюзов.

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Силовики провели обыски

Сегодня силовики провели обыски, чтобы получить доказательства противоправной деятельности злоумышленников.

Следственные действия прошли в помещениях ЗАО "Укрпрофтур", ЧАО "Укрпрофздравница" и Федерации профсоюзов Украины.

Изъяли большое количество документов, которые имеют важное значение для досудебного расследования.

Злоумышленники создали действенную схему отчуждения государственного имущества. Она заключается в занижении рыночной стоимости объекта в десятки раз и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества,

– отметили в Службе безопасности.

В СБУ отметили, что это приводило к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.

Обратите внимание! Потенциальная сумма неправомерной выгоды, которую получали должностные лица этих обществ, составляет примерно 50% за объект от его реальной стоимости. При этом реализация имущества осуществлялась родственникам или лицам с которыми достигнуто предварительное согласие.

Какие документы вывели из госсобственности

Задокументировано незаконное выведение из госсобственности таких объектов, как:

Санаторий "ОКТЯБРЬ" (Конча-Заспа)

курортные санатории в Одессе и Одесской области;

более 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков Николаевской области;

дом в городе-курорте Моршин;

и т.д.

Сейчас кибердепартамент СБУ совместно с ОГП и ГБР осуществляют досудебное расследование.



Сейчас кибердепартамент СБУ совместно с ОГП и ГБР осуществляют досудебное расследование.



Служба безопасности предотвратила незаконной приватизации 45 государственных санаториев и объектов недвижимости / Фото СБУ