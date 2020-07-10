Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в морской акватории южных регионов Украины – в Одесской и Николаевской областях.

Отработали борьбу с псевдозахватом судов, порта и взятие заложников террористами, сообщает пресс-служба ведомства.

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Участие в тренировке приняли подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, ВСУ, Нацгвардии, Морской поисково-спасательной службы и Администрации морских портов Украины.

Отработали взаимодействие между различными подразделениями и алгоритм действий в случае возникновения реальной угрозы.

Антитеррористические учения в морской акватории: смотрите видео

Бойцы, в частности, учились отбивать захваченные "диверсантами" грузовые судна. Одно из таких, по легенде, двигалось в сторону Николаевского порта, чтобы совершить там теракт.

Еще одна группа вооруженных "террористов" проникла на территорию Одесского порта. При этом "диверсанты" захватили несколько человек из руководства порта в "заложники".

Учения в Черном море / Фото пресс-службы СБУ