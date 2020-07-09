В Запорожье Служба безопасности разоблачила деятельность группы сепаратистов. Злоумышленники расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи "русской весны", в частности по созданию фейковой "народной" республики. Происходило это в интересах, вероятно, российских спецслужб.

Сепаратисты агитировали за фейковую "Запорожскую народную республику"

Как выяснили в ходе досудебного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений. Его последователи выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины. В то же время на их территории планируют создать оккупационные администрации по образцу так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Весной 2014 года после неудачной попытки захвата власти в Запорожье сепаратисты выехали во временно оккупированный Луганск. Здесь они сначала помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий. А потом начали сотрудничество с представителями так называемого "силового блока" фейковых республик на Донбассе.

По замыслу кураторов из России в ближайшее время они должны были вернуться в Запорожье. Здесь их должны были ждать дальнейшие указания.

В СБУ отмечают, что террористы планировали использовать группу для:

осуществления подрывной деятельности;

нагнетания общественных настроений на мирной территории Украины.

С этой целью накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к:

свержению конституционного строя,

насильственной федерализации;

созданию фейковой "Запорожской народной республики".

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Что грозит запорожским сепаратистам

Сейчас начато уголовное производство по таким статьям Уголовного кодекса:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима.

Если вину злоумышленников докажут, им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. В то же время у них могут конфисковать имущество.

Кроме того, во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли:

компьютерную технику,

мобильные телефоны,

медали и нагрудные знаки как России, так и так называемых "ЛНР" и ДНР ",

амуницию,

сепаратистскую и коммунистическую символику.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности осуществляли под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области.