У Запоріжжі Служба безпеки вирила діяльність групи сепаратистів. Зловмисники розхитували ситуацію в регіоні та пропагували ідеї "руської весни", зокрема щодо створення фейкової "народної" республіки. Відбувалося це в інтересах, імовірно, російських спецслужб.

Сепаратисти агітували за фейкову "Запорізьку народну республіку"

Як з’ясували під час досудового слідства, зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів. Його послідовники виступають за відділення південно-східних регіонів від України. Водночас на їхній території планують створити окупаційні адміністрації за зразком так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Навесні 2014 року після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі сепаратисти виїхали до тимчасово окупованого Луганська. Тут вони спершу допомагали бойовикам облаштовувати незаконні блокпости та барикади навколо захоплених адміністративних будівель. А пізніше розпочали співпрацю з представниками так званого "силового блоку" фейкових республік на Донбасі.

За задумом кураторів із Росії найближчим часом вони повинні були повернутися до Запоріжжя. Тут на них мали б чекати подальші вказівки.

У СБУ наголошують, що терористи планували використовувати групу для:

здійснення підривної діяльності;

нагнітання суспільних настроїв на мирній території України.

З цією метою напередодні державних свят зловмисники розповсюджували в місті деструктивні матеріали із закликами до:

повалення конституційного ладу,

насильницької федералізації;

створення фейкової "Запорізької народної республіки".

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Що загрожує запорізьким сепаратистам

Наразі розпочато кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму.

Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Водночас у них можуть конфіскувати майно.

Крім того, під час слідчих дій за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку,

мобільні телефони,

медалі та нагрудні знаки як Росії, так і так званих "ЛНР" і ДНР",

амуніцію,

сепаратистську та комуністичну символіку.

Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювали під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.