Сепаратистів викрили в Запоріжжі: вони хотіли зробити переворот і створити "народну республіку"
У Запоріжжі Служба безпеки вирила діяльність групи сепаратистів. Зловмисники розхитували ситуацію в регіоні та пропагували ідеї "руської весни", зокрема щодо створення фейкової "народної" республіки. Відбувалося це в інтересах, імовірно, російських спецслужб.
Сепаратисти агітували за фейкову "Запорізьку народну республіку"
Як з’ясували під час досудового слідства, зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів. Його послідовники виступають за відділення південно-східних регіонів від України. Водночас на їхній території планують створити окупаційні адміністрації за зразком так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Навесні 2014 року після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі сепаратисти виїхали до тимчасово окупованого Луганська. Тут вони спершу допомагали бойовикам облаштовувати незаконні блокпости та барикади навколо захоплених адміністративних будівель. А пізніше розпочали співпрацю з представниками так званого "силового блоку" фейкових республік на Донбасі.
За задумом кураторів із Росії найближчим часом вони повинні були повернутися до Запоріжжя. Тут на них мали б чекати подальші вказівки.
У СБУ наголошують, що терористи планували використовувати групу для:
- здійснення підривної діяльності;
- нагнітання суспільних настроїв на мирній території України.
З цією метою напередодні державних свят зловмисники розповсюджували в місті деструктивні матеріали із закликами до:
- повалення конституційного ладу,
- насильницької федералізації;
- створення фейкової "Запорізької народної республіки".
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Що загрожує запорізьким сепаратистам
Наразі розпочато кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
- поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму.
Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Водночас у них можуть конфіскувати майно.
Крім того, під час слідчих дій за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили:
- комп’ютерну техніку,
- мобільні телефони,
- медалі та нагрудні знаки як Росії, так і так званих "ЛНР" і ДНР",
- амуніцію,
- сепаратистську та комуністичну символіку.
Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювали під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.