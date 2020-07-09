Полковник ФСБ Росії Ігор Єгоров, який має стосунок до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був одним з організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі. Про це свідчать додаткові матеріали, які зібрала контррозвідка СБУ.

Що відомо про діяльність вербувальника Шайтанова

З літа 2014 року Єгоров під позивним "Ельбрус" напряму координував діяльність проросійських бойовиків на території Луганщини, повідомляє пресцентр СБУ. Єгоров також доводив до бойовиків вказівки російського командування та організовував взаємодію різних угруповань.

Читайте також "Мене хочуть прибрати", – генерал-майор СБУ Шайтанов про підозру

Чим ще займався Єгоров на Донбасі

Полковник ФСБ називав себе "першим заступником командувача" військ так званої "Новоросії".

Важливий аспект його діяльності – узгодження спільних дій з так званим "міністерством оборони ДНР", забезпечення бойовиків озброєнням та боєприпасами.

Він особисто був присутнім на окупованій території, перенаправляв групи проросійських бойовиків з Криму на Донбас.

Єгоров займався збором розвідувальної інформації та координував диверсійні групи для протидії українським військовим.

Полковник ФСБ причетний до збиття українських літаків

Контррозвідка СБУ зафіксувала, що Єгоров безпосередньо причетний до збиття російською стороною українських військових літаків улітку 2014 року та до ракетних обстрілів підрозділів ЗСУ.

Дивіться відео про переговори Єгорова з донбаськими бойовиками:

Що відомо про справу Шайтанова