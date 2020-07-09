Держзрада генерала Шайтанова: його вербувальник керував терористами на Донбасі – аудіо
Полковник ФСБ Росії Ігор Єгоров, який має стосунок до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був одним з організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі. Про це свідчать додаткові матеріали, які зібрала контррозвідка СБУ.
Що відомо про діяльність вербувальника Шайтанова
З літа 2014 року Єгоров під позивним "Ельбрус" напряму координував діяльність проросійських бойовиків на території Луганщини, повідомляє пресцентр СБУ. Єгоров також доводив до бойовиків вказівки російського командування та організовував взаємодію різних угруповань.
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Чим ще займався Єгоров на Донбасі
- Полковник ФСБ називав себе "першим заступником командувача" військ так званої "Новоросії".
- Важливий аспект його діяльності – узгодження спільних дій з так званим "міністерством оборони ДНР", забезпечення бойовиків озброєнням та боєприпасами.
- Він особисто був присутнім на окупованій території, перенаправляв групи проросійських бойовиків з Криму на Донбас.
- Єгоров займався збором розвідувальної інформації та координував диверсійні групи для протидії українським військовим.
Полковник ФСБ причетний до збиття українських літаків
Контррозвідка СБУ зафіксувала, що Єгоров безпосередньо причетний до збиття російською стороною українських військових літаків улітку 2014 року та до ракетних обстрілів підрозділів ЗСУ.
Дивіться відео про переговори Єгорова з донбаськими бойовиками:
Що відомо про справу Шайтанова
- 14 квітня 2020 року СБУ провела багатоетапну спецоперацію та затримала українського генерал-майора Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терактів.
- Шайтанов міг бути прихованим агентом ФСБ Росії, зокрема перебував на агентурному зв’язку в полковника ФСБ Ігоря Єгорова.
- Шайтанова також підозрюють у плануванні вбивства чеченського добровольця Адама Осмаєва, який воював на стороні України на Донбасі.
- Шайтанов планував теракти на території України, кажуть в СБУ. За це він мав отримати 200 тисяч доларів та російський паспорт.
- Суд взяв Шайтанова під варту, де він пробуде до 8 серпня.