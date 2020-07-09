Полковник ФСБ России Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе. Об этом свидетельствуют дополнительные материалы, которые собрала контрразведка СБУ.

Что известно о деятельности вербовщика Шайтанова

С лета 2014 года Егоров под позывным "Эльбрус" напрямую координировал деятельность пророссийских боевиков на территории Луганщины, сообщает пресс-центр СБУ. Егоров также доносил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

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Чем еще занимался Егоров на Донбассе

Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии".

Важный аспект его деятельности – согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами.

Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправил группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.

Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

Полковник ФСБ причастен к атакам на украинские самолеты

Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к уничтожению российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений ВСУ.

Смотрите видео о переговорах Егорова с донбасскими боевиками:

Что известно о деле Шайтанова