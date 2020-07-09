Госизмена генерала Шайтанова: его вербовщик руководил террористами на Донбассе – аудио
Полковник ФСБ России Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе. Об этом свидетельствуют дополнительные материалы, которые собрала контрразведка СБУ.
Что известно о деятельности вербовщика Шайтанова
С лета 2014 года Егоров под позывным "Эльбрус" напрямую координировал деятельность пророссийских боевиков на территории Луганщины, сообщает пресс-центр СБУ. Егоров также доносил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.
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Чем еще занимался Егоров на Донбассе
- Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии".
- Важный аспект его деятельности – согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами.
- Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправил группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.
- Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.
Полковник ФСБ причастен к атакам на украинские самолеты
Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к уничтожению российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений ВСУ.
Смотрите видео о переговорах Егорова с донбасскими боевиками:
Что известно о деле Шайтанова
- 14 апреля 2020 года СБУ провела многоэтапную спецоперацию и задержала украинского генерал-майора Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении терактов.
- Шайтанов мог быть скрытым агентом ФСБ России, в частности находился на агентурном связи в полковника ФСБ Игоря Егорова.
- Шайтанова также подозревают в планировании убийства чеченского добровольца Адама Осмаева, который воевал на стороне Украины на Донбассе.
- Шайтанов планировал теракты на территории Украины, говорят в СБУ. За это он должен был получить 200 тысяч долларов и российский паспорт.
- Суд взял Шайтанова под стражу, где он пробудет до 8 августа.