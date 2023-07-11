Об этом пишет политолог Александр Черненко. Он отметил, что, кроме прочего, священники-коллаборанты – хороший обменный фонд.

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"Денацификация" в Украине проведена успешно. Единственное уточнение – денацификацию провела СБУ. А денацифицировать пришлось представителя УПЦ МП. Речь идет о клирике УПЦ МП из Черкасской области, который публично восхвалял Путина и Кадырова, а дома хранил портреты Гитлера и форму СС,

– акцентирует Черненко.

Эксперт подчеркивает, что выселение из Лавры пророссийских сил тоже результат денацификации УПЦ МП от СБУ.

"Украинская святыня впервые в истории государства перестает быть центром антигосударственной пропаганды. Знаю, что многим хочется по отношению к УПЦ МП всего и сразу. Однако надо отметить, что СБУ "ювелирно" работает в церковной среде. С одной стороны нейтрализуя реальных "агентов в рясах" ", с другой – не давая произойти в стране межконфессиональным кровавым схваткам, о чем мечтают в России", – считает экснардеп.

Еще один важный плюс "денацификации" русской церкви: священники-коллаборанты – хороший обменный фонд. Украина уже выгодно меняла подобную категорию предателей и вытаскивала из плена наших воинов,

– резюмирует Черненко.

Напомним ранее, СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП из Черкасской области. Иподиякон был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи "обновления" советского союза и призывал к увлечению рашистами всей территории Украины.