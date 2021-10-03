Об этом "Украинской правде" рассказал один из киевских чиновников, знакомый с ситуацией.

Напомним Офшор 95: журналисты выпустили расследование о бизнесе Зеленского и его окружения

"Украинская правда" связалась с сотрудниками КГГА, которые рассказали, что после решения директора "Малой оперы" разрешить показ, в КГГА позвонил человек, который представился начальником СБУ и пригрозил "проблемами, если показ все же состоится",

– сообщает издание.

Ранее сообщалось, что "Следствие.Инфо" подготовило расследование, посвященное тайному оффшорному бизнесу президента Украины Владимира Зеленского. Его планировалось показать в "Малой опере" в Киеве в воскресенье вечером.

Однако днем ​​директор "Малой оперы" Алексей Прасол сообщил главному редактору "Следствие.Инфо" Анне Бабинец, что показ не состоится.

Фильм "Оффшор 95" – часть международного проекта Pandora Papers, в котором собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 самых богатых людей мира, в том числе топ-политиков. От Украины над проектом работает "Следствие.Инфо".