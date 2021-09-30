Украинцы получали тюремные сроки в странах ЕС

По оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турции. К преступлению они привлекли еще по меньшей мере 6 человек.

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Жертвами злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка.

Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Для подтверждения надежности "компании" сразу после "достижения договоренностей" платили морякам 3 тысячи долларов аванса,

– рассказали в Службе безопасности.

Впоследствии выяснялось, что местом работы этих моряков становились суда, которые "специализировались" на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в Европейский Союз.

Заметим, за такие преступления в странах ЕС предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Часть украинских моряков вместо больших заработков получили большие сроки заключения.

На одном человеке злоумышленники зарабатывали 4 тысячи долларов

Организатор-иностранец за одного завербованного человека платил своему украинскому партнеру 7 тысяч долларов. Из них 3 тысячи – аванс моряку, а остальное распределялось между организатором-украинцем и вербовщиками.

В целом злоумышленники организовали опасную работу для пяти "партий" украинцев за границу. Сколько именно человек пострадали неизвестно, однако по меньшей мере 5 человек посадили в странах ЕС.

Сейчас одного из организаторов и его сообщника-вербовщика задержали. Им сообщили о подозрении по статье о торговле людьми.