СБУ разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров "FR Destructor". В течение двух последних лет они отправили массу ложных сообщений о минировании в разных регионах Украины.

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Особенно хакеры активизировались перед полномасштабным вторжением россии

Служба безопасности Украины сообщила, что злоумышленники особенно активизировали свою деятельность в преддверии широкомасштабного вторжения россии в Украину и возобновили свою деструктивную деятельность в последние месяцы.

К хакерам постучались домой

После очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на Западе Украины правоохранители разоблачили злоумышленников по месту жительства. По данным следствия, к распространению массовых сообщений о "заминировании" причастны житель Ровненской области и киевлянка.

В преддверии полномасштабного вторжения россии в Украину они получили в зашифрованном интернет-чате задачу осуществить анонимные сообщения о заминировании объектов инфраструктуры и учебных заведений Киева.

Хакеры отправляли анонимные электронные письма с использованием специальных компьютерных программ для скрытия своего местонахождение. Доступ к этим программам злоумышленникам предоставлял куратор.

Кроме того, они подыскивали в социальных сетях пользователей, которых привлекали к распространению ложных анонимных сообщений о заминировании.

Также подозреваемые организовывали зашифрованные чаты, в которых предлагали денежное вознаграждение за рассылку анонимных сообщений.

Злоумышленникам платили за каждое сообщение

За каждое анонимное сообщение подозреваемые получали денежное вознаграждение на банковские карты через виртуальный обменный пункт.

Прокуратура уже сообщила хакерам о подозрении в осуществлении серии заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан (часть 2 статьи 259 УК Украины).

В течение 16, 17 и 19 февраля 2022 года подозреваемые посылали на электронные адреса колцентров СБУ и Нацполиции письма с сообщениями о заминировании крупнейших торговых центров столицы, а также одного из университетов,

– говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

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