Служба безопасности Украины подозревает руководителя территориальной общины на Днепропетровщине в хищении бюджета. Следователи считают, что он это делал с помощью подставных фирм. В процессе обысков обнаружили доказательства коррупции в почти 100 договорах.

Об этом сообщили 14 мая, однако неизвестно, когда именно прошли обыски. Название ОТГ, где разворовывали средства, пока не сообщают.

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Подробнее о схеме

Коррупционные схемы обнаружили в документах строительных работ, общая стоимость которых – 43 миллиона гривен. Бюджет территориальной общины потерял почти 10 миллионов гривен.



Сотрудник Службы безопасности осматривает документы в кабинете подозреваемого / Фото СБУ

Следователи установили, что в течение 2016 – 2020 годов, чиновник через исполком общины заключил почти 100 договоров с сомнительными фирмами. Все они были связаны с руководством территориальной общины.



Служащий Службы безопасности в кабинете подозреваемого / Фото СБУ

Что это были за подрядчики

Все эти предприятия не имели необходимых производственных мощностей, транспорта и квалифицированных рабочих. Строительство они проводили с использованием низкокачественных материалов.

Также, подрядчики не соблюдали нормы и стандарты. Как следствие, новые объекты постепенного начали разрушаться.



Представитель прокуратуры Днепропетровской области на обыске / Фото Генеральной прокуратуры

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Что нашли у злоумышленников

Во время обыска кабинетов и жилищ нескольких чиновников, нашли сметную документацию, где была искусственно завышена стоимость. Также, обнаружили черновые записи, которые подтверждают все версии следствия.



Деньги, которые обнаружили в процессе обыска / Фото Генеральной прокуратуры

Сейчас объявили подозрение по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Если вину фигурантов дела докажут, им грозит от 3 до 5 тюрьмы.



Подозреваемому чиновнику объявляют подозрение / Фото СБУ