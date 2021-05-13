Журналисты отметили, что нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов посещал ресторан совместно с бизнесменом Александром Бойко. Заведение было закрыто из-за карантина.

Александра Бойко связывают с фирмой, которая является крупнейшим получателем бюджетных денег на восстановление дорог в рамках государственной программы "Большая стройка". А Юрий Аристов возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

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Подробнее о встрече сообщников

Мужчин зафиксировали журналисты программы "Схемы" в ресторане "Адриатики" в Киеве. Встреча состоялась вечером 8 апреля. Они вместе спускались с 3 этажа ресторана, однако покинули заведение с разницей в несколько секунд.

Сам бизнесмен заявил журналистам, что Аристова якобы не знает, а депутат объяснил, что "не представляет, кто такой господин Бойко".

Кто такой Александр Бойко

Александр Бойко – одесский бизнесмен, основатель компании "Шляховик-97". Компания является крупнейшим поставщиком строительных материалов и строительной техники для "Автомагистраль-Юг".

Обратите внимание! Только с 2020 года "Автомагистраль-Юг" выиграла тендеров на сумму 37 миллиардов гривен. Также 8 миллиардов гривен компания получила на эксплуатационное содержание дорог.

Несмотря на то, что компания "Автомагистраль-Юг" оформлена на Валерия Короткова и Олега Наливанного, журналисты "Наши деньги" доказали, что фактически компанию контролирует Бойко.



Александр Бойко покинул ресторан "Адриатик" / оллаж "Радио Свобода"

В марте 2021 года бизнесмен Александр Бойко получил от Антимонопольного комитета Украины разрешение на концентрацию более 50% в уставном капитале компании "Автомагистраль-Юг". В интервью СМИ он назвал фирму "нашей компанией".

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Какова роль Юрия Аристова

Юрий Аристов – глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Он лично неоднократно рассматривал перераспределение средств "Укравтодора" на строительство различных дорог, даже несмотря на несогласие Счетной палаты.



Мужчины покинули заведение одновременно / Коллаж "Радио Свобода"

В общем депутата неоднократно фиксировали в ресторане "Адриатик" несмотря на то, что заведение было закрыто из-за карантина. Далибор Миленкович, владелец ресторана, подтвердил его визиты.