Журналісти зауважили, що нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов відвідував ресторан спільно із бізнесменом Олександром Бойком. Заклад був зачинений через карантин.

Олександра Бойка пов'язують з фірмою, яка є найбільшим отримувачем бюджетних грошей на відбудову доріг у рамках державної програми "Велике будівництво". Натомість Юрій Арістов очолює комітет у Верховної Ради з питань бюджету.

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Детальніше про зустріч спільників

Чоловіків зафіксували журналісти програми "Схеми" у ресторані "Адріатік", що в Києві. Зустріч відбулась увечері 8 квітня. Вони разом спускаються з 3 поверху ресторану, однак покинули заклад з різницею у декілька секунд.

Сам бізнесмен заявив журналістам, що Арістова начебто не знає, а от депутат пояснив, що "не уявляє, хто такий пан Бойко".

Хто такий Олександр Бойко

Олександр Бойко – одеський бізнесмен, засновник компанії "Шляховик-97". Компанія є найбільшим постачальником будівельних матеріалів і будівельної техніки для "Автомагістраль-Південь".

Зверніть увагу! Лише з 2020 року "Автомагістраль-Південь" виграла тендерів на суму 37 мільярдів гривень. Також 8 мільярдів гривень компанія отримала на експлуатаційне утримання доріг.

Попри те, що компанія "Автомагістраль-Південь" оформлена на Валерія Короткова та Олега Наливанного, журналісти "Наші гроші" довели, що фактично компанію контролює Бойко.



Олександр Бойко покинув ресторан "Адріатік" / Колаж "Радіо Свобода"

У березні 2021 року бізнесмен Олександр Бойко отримав від Антимонопольного комітету України дозвіл на концентрацію понад 50% у статутному капіталі компанії "Автомагістраль-Південь". У інтерв'ю ЗМІ він назвав фірму "нашою компанією".

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Яка роль Юрія Арістова

Юрій Арістов – голова комітету Верховної Ради з питань бюджету. Він особисто неодноразово розглядав перерозподіл коштів "Укравтодору" на будівництво різних доріг, навіть попри незгоду Рахункової палати.



Чоловіки залишили заклад одночасно / Колаж "Радіо Свобода"

Загалом депутата неодноразово фіксували в ресторані "Адріатік" попри те, що заклад був зачинений через карантин. Далібор Міленкович, власник ресторану, підтвердив його візити.