СБУ разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную "вакцину" против COVID-19. Злоумышленники утверждали, что могут поставлять препарат американской компании Pfizer.

В сети Интернет мошенники разместили рекламу относительно функционирования предприятий, зарегистрированных в Украине, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину из США.

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Что известно о преступниках

Сотрудники Службы безопасности установили, что в состав группировки входили граждане Украины, России, Нигерии и Сьерра-Леоне.

Чтобы убедить клиентов в наличии лекарств, они предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков.

Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла 250 долларов.



СБУ разоблачила мошенников, которые продавали фейковую вакцину Pfizer / Фото пресс-службы СБУ

СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из России и Индии – именно туда была таргетированная их рекламная кампания.

Спецслужащие задокументировали факты получения предоплат от "клиентов" на тысячи долларов США. Разоблачили канал незаконной продажи в конце апреля.

СБУ разоблачила группировку, продававшую фейковую вакцину Pfizer / Фото пресс-службы СБУ

Обратите внимание! Разоблачив преступную группировку, СБУ не дала злоумышленникам дискредитировать Украину в глазах американской компании Pfizer.

Согласно политике американской компании приставки вакцины против COVID-19 осуществляются исключительно по контрактам, заключенным между Pfizer и государством.

Поставки препаратов осуществляются в соответствии с предпочтительными каналами поставки и конкретно к определенным страной местам вакцинации.