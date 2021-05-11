СБУ разоблачила преступную группу, которая в Украине организовала схему по продаже Pfizer
СБУ разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную "вакцину" против COVID-19. Злоумышленники утверждали, что могут поставлять препарат американской компании Pfizer.
Источник:пресс-служба СБУ
В сети Интернет мошенники разместили рекламу относительно функционирования предприятий, зарегистрированных в Украине, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину из США.
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Что известно о преступниках
Сотрудники Службы безопасности установили, что в состав группировки входили граждане Украины, России, Нигерии и Сьерра-Леоне.
Чтобы убедить клиентов в наличии лекарств, они предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков.
Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла 250 долларов.
СБУ разоблачила мошенников, которые продавали фейковую вакцину Pfizer / Фото пресс-службы СБУ
СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из России и Индии – именно туда была таргетированная их рекламная кампания.
Спецслужащие задокументировали факты получения предоплат от "клиентов" на тысячи долларов США. Разоблачили канал незаконной продажи в конце апреля.
СБУ разоблачила группировку, продававшую фейковую вакцину Pfizer / Фото пресс-службы СБУ
Согласно политике американской компании приставки вакцины против COVID-19 осуществляются исключительно по контрактам, заключенным между Pfizer и государством.
Поставки препаратов осуществляются в соответствии с предпочтительными каналами поставки и конкретно к определенным страной местам вакцинации.
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