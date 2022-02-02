Свой поступок юноши объяснили тем, что "не верили в то, что исполнитель действительно заминирует заведения". Теперь правоохранители решают вопрос об извещении о подозрении всем трем несовершеннолетним.

Ко вниманию Ученик "заминировал" четыре школы на Черкасщине, потому что хотел на дистанционное обучение: фото

Злоумышленники признались

Двое злоумышленников родом из Черкасс, а один из городка Смела. Они сразу сознались правоохранителям в совершенном. Подростки убеждали, что просто не верили в то, что исполнитель "сможет все заминировать". Однако они хотели "развлечься" таким образом и сорвать учебный процесс.

"Услуги" подростки заказывали на закрытых телеграмм-каналах, которые используют Россия для распространения паники в Украине.

Они (злоумышленники – 24 канал) писали и уже разоблаченному СБУ "минеру". Он, напомним, не только пользовался закрытыми чатами в Telegram, но и создал собственный канал, на котором принимал "заказы",

– говорится в сообщении СБУ.

Юношей подозревают в ложном сообщении о минировании, за которое в Украине наказывают заключением на срок от 4 до 8 лет заключения.

СБУ разоблачила заказчиков псевдоминирований на Черкасщине: смотрите видео

Минирование в Черкассах: главное

В середине января 2022 года в Черкассах произошла волна массовых псевдоминирований. "Минировали" торговые центры, школы и даже жилые дома.

Поэтому школы города перешли на дистанционное обучение, поскольку такие сообщения несколько дней подряд срывали учебный процесс.