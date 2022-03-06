В результате этих действий Украина понесла урон среди мирного населения в Харькове. Также разрушены многие инфраструктуры города.

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Кроме того, агент передавал вражеским службам информацию о расположении военных складов и объектов критической инфраструктуры.

Добавим, что враги не могут самостоятельно противостоять украинским защитникам, поэтому создают диверсионные группы и вербуют агентов. Так, СБУ в Донецкой области задержала группу вражеских диверсантов, приехавших из оккупированного Крыма за день до войны.

Кроме того, СБУ выяснило, что оккупанты пытаются "переманить" бывших украинских военных на свою сторону. Их хотят привлечь к открытой или подпольной войне против Украины.

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