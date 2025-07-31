Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на политолога Алексея Курпаса.

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Эксперт считает, что такие действия СБУ не только спасают дорогую западную технику, но и позволяют более успешно вести переговоры о новых поставках.

Россия давно охотится на F-16. Ищет подходы. А после операции "Паутина" и наших блестящих ударов по аэродромам для России удачный ответный удар стал "идеей фикс". Не получилось. Служба в очередной раз оказалась на шаг впереди российских агентов,

– акцентирует Курпас.

Политолог отмечает, что в этом противостоянии дело не только в технике.

Каждый разоблаченный агент врага – это чьи-то спасенные жизни. А агент такого уровня – не одна сотня жизней. Ведь его информацию россияне могли использовать для планирования обстрелов и собственных операций,

– пишет эксперт.

"СБУ подтверждает, что является эффективной спецслужбой страны, которая воюет, и не только на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов. Причем топ-уровня. СБУ ежедневно очищает Украину от тех, кто работает на врага. Контрразведка – приоритетное направление для СБУ Малюка. И, надо признать, служба работает как часы, демонстрируя быстрые и качественные результаты работы, важные для всех сил обороны", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала предателя, который готовил удары врага по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000. "Крот" – летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ, которая выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов. Майор передавал информацию для подготовки новых ракетно-дронных атак. Предатель подготовил аналитическую справку о необходимой, по его мнению, тактике нанесения комбинированных ударов, чтобы обойти нашу защиту, а также передавал личные данные украинских пилотов.