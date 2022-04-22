Задержанных отправили в фильтрационные пункты. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

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Задержание людей, распространявших кадры вражеских авиаударов по Львову

Пресс-секретарь рассказала, что в первый день после авиаудара по Львову, 18 апреля, СБУ задержала четырех человек. На следующий день – еще пятерых. 20 апреля были задержаны еще два человека. Со всеми задержанными провели профилактические беседы и предупредили, что если они будут осуществлять такую деятельность еще раз, их привлекут к ответственности.

Представительство СБУ во Львовской области обнародовало видео с допросом одного из мужчин, снимавшего авиаудар.

Я стал свидетелем авиаудара по Львову 18 апреля, который зафиксировал на видео, и, не подумав, послал нескольким своим знакомым в вайбер. В чем каюсь, извиняюсь и больше такого делать не буду,

– заявил задержанный.

Напомним, что недопустимо снимать моменты падения или попадания снарядов и последствия обстрелов, публикуя их в реальном времени. Такие действия могут помочь врагу скорректировать огонь. Кроме того, за подобную съемку и распространение кадров в сети предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет .

Допрос одного из задержанных: смотрите видео

Вражеские обстрелы Львова 18 апреля: что известно

Утром 18 апреля во Львове произошли несколько взрывов. Воздушная тревога в городе была объявлена в 7:44, а около 8:40 на территорию города упали вражеские ракеты.

По состоянию на 10:05 в тот же день сообщили, что произошло четыре ракетных удара по городу, из них три – по объектам военной инфраструктуры, а один – по шиномонтажу.

В результате вражеского обстрела погибли 7 человек, еще 11 получили травмы.

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