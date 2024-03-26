Диверсанты ФСБ пытались взорвать железнодорожную линию на Полтавщине. Их оперативно задержали.

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Диверсанты пытались взорвать участок железнодорожной линии

В СБУ сообщили, что злоумышленники пытались взорвать участок железнодорожной линии, которая соединяет центральные и восточные регионы Украины. Для этого они заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и системы электропитания подвижного состава.

Злоумышленники планировали привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления.

Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны сотрудниками СБУ прямо на месте происшествия. В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ,

– рассказали в Службе безопасности.

Задержание диверсантов: фото СБУ и Офис Генпрокурора

У задержанных изъяли мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором – кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ. Его личность уже установлена.

Именно этот куратор поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак врага на объекты критической инфраструктуры Украины 21 – 22 марта этого года.

Переписка диверсантов с куратором:

Злоумышленникам сообщили о подозрении

По данным следствия, вражескими соратниками оказались жители Киевской и Харьковской областей.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины – диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение. В Офисе Генпрокурора уточнили, что под стражей они находятся без альтернативы внесения залога.

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством органов прокуратуры.