Борьба с оккупантом ведется не только на фронте, но и в тылу. Так, Службе безопасности Украины удалось задержать двух жителей Днепра. Один из них производил съемку военных объектов, а другой передавал данные о блокпостах.

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Задержанные днепряне выступали за поддержку "русского мира"

В СБУ подчеркнули, что один из поклонников оккупанта фотографировал военные объекты Вооруженных сил Украины. Более того, в его ноутбуке обнаружили план-схему Оперативного командования "Восток" ВСУ.

Что же касается второго задержанного, то он собирал данные по местам расположения блокпостов в Днепре. Информацию он передавал своим кураторам с помощью меток Google на карте.

Ранее в Днепропетровской области задержали 13 диверсантов. Во время обысков у них было обнаружено много материалов, которые указывали на сотрудничество с оккупантами.

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