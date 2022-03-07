Задержание народного избранника провели 7 марта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на проверенный источник в правоохранительных органах.

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Почему это произошло

Вероятно, причиной задержания было то, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено уезжать из Украины. В настоящее время "Слугу народа" уже доставили в Киев.

Пока неизвестно, стал ли Шевченко фигурантом уголовного производства. Поэтому нельзя сказать наверняка, какое наказание возможно за это, вероятно, "попытку бегства".

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