Так, коллаборант планировал возглавить оккупационную администрацию в городе Днепр. Сторонник "русского мира" в социальных сетях ранее работал на одном из объектов критической инфраструктуры.

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Его уволили, но стало известно, что на протяжении работы он собирал данные о своих коллегах, их политической ориентированности и уровне лояльности к России.

Подробностей о его личности пока не предоставили.

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