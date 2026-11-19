Об этом 18 ноября сообщили в СБУ.

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Что известно о вражеском корректировщике?

По данным следствия, основными целями корректировщика были замаскированные пункты управления украинскими ударными и разведывательными беспилотниками. Также он пытался выявить огневые позиции самоходной артиллерии ВСУ, чтобы передать эти данные российским войскам.

СБУ задержала мужчину непосредственно в "серой зоне", когда он готовил очередную порцию информации для передачи оккупантам.

Задержанный коллаборационист / Фото Служба безопасности Украины

Как выяснили правоохранители, задания российских спецслужб выполнял безработный житель Николаевки. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих сообщений в Telegram-каналах с призывами к захвату региона.

За выполнение заданий мужчина рассчитывал на "эвакуацию" на оккупированную территорию и получение российского гражданства. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводится ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее сотрудники спецслужб задержали агента в Киеве, который маскировал разведывательную деятельность под совместные прогулки со своей сожительницей.