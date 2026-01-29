Готовил подрыв на станции Укрзализныци в Хмельницкой области: СБУ разоблачила несовершеннолетнего агента ФСБ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще одну российскую диверсию на объектах транспортной инфраструктуры Украины. В Хмельницкой области задержан несовершеннолетний агент ФСБ, который готовил подрыв на местной станции Укрзализныци.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

К теме В Одессе разоблачили медиков, которые "лечили" призывников от мобилизации

Что известно о несовершеннолетнем агенте ФСБ, которого задержала СБУ?

Как установило расследование, заказ России выполнял завербованный 16-летний житель Хмельницкой области.

Оккупанты завербовали юношу, когда он искал "легкие заработки" в телеграм-каналах после отчисления из профессионально-технического лицея за академическую неуспеваемость,

– подчеркнули в СБУ.

По инструкции куратора от ФСБ парень сначала обходил местные станции Укрзализныци, чтобы определить, на какой из них происходит интенсивное движение. Далее по заданию куратора он приобрел и скрыто установил напротив одной из них видеокамеру с удаленным доступом для ФСБ.

"Таким образом, оккупанты надеялись отследить время и количество поездов, направлявшихся в сторону фронтовых регионов. Затем агент приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), который должен был заложить возле объекта Укрзализныци для дистанционного подрыва", – объяснили в СБУ.

СБУ задержала в Хмельницкой области несовершеннолетнего агента ФСБ / Фото СБУ

В конце концов контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали. Во время обыска у него изъяты компоненты к СВП и мобильный телефон с доказательствами работы на фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенную в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кого еще из агентов врага разоблачало СБУ недавно?