Готував підрив на станції Укрзалізниці на Хмельниччині: СБУ викрила неповнолітнього агента ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одній російській диверсії на об'єктах транспортної інфраструктури України. На Хмельниччині затримано неповнолітнього агента ФСБ, який готував підрив на місцевій станції Укрзалізниці.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про неповнолітнього агента ФСБ, якого затримала СБУ?

Як встановило розслідування, замовлення Росії виконував завербований 16-річний житель Хмельницької області.

Окупанти завербували юнака, коли він шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах після відрахування з професійно-технічного ліцею за академічну неуспішність,

– підкреслили в СБУ.

За інструкцією куратора від ФСБ хлопець спочатку обходив місцеві станції Укрзалізниці, щоб визначити, на якій із них відбувається найінтенсивніший рух. Далі за завданням куратора він придбав і приховано встановив напроти однієї із них відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ.

"У такий спосіб окупанти сподівалися відстежити час та кількість поїздів, що прямували у бік фронтових регіонів. Потім агент придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП), який мав закласти біля об’єкта Укрзалізниці для дистанційного підриву", – пояснили у СБУ.

СБУ затримала на Хмельниччині неповнолітнього агента ФСБ / Фото СБУ

Зрештою контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали. Під час обшуку в нього вилучено компоненти до СВП та мобільний телефон із доказами роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Кого ще з агентів ворога викривало СБУ нещодавно?