Готував підрив на станції Укрзалізниці на Хмельниччині: СБУ викрила неповнолітнього агента ФСБ
- СБУ затримала 16-річного агента ФСБ, який планував підрив станції Укрзалізниці на Хмельниччині.
- Неповнолітнього звинувачують у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одній російській диверсії на об'єктах транспортної інфраструктури України. На Хмельниччині затримано неповнолітнього агента ФСБ, який готував підрив на місцевій станції Укрзалізниці.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Що відомо про неповнолітнього агента ФСБ, якого затримала СБУ?
Як встановило розслідування, замовлення Росії виконував завербований 16-річний житель Хмельницької області.
Окупанти завербували юнака, коли він шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах після відрахування з професійно-технічного ліцею за академічну неуспішність,
– підкреслили в СБУ.
За інструкцією куратора від ФСБ хлопець спочатку обходив місцеві станції Укрзалізниці, щоб визначити, на якій із них відбувається найінтенсивніший рух. Далі за завданням куратора він придбав і приховано встановив напроти однієї із них відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ.
"У такий спосіб окупанти сподівалися відстежити час та кількість поїздів, що прямували у бік фронтових регіонів. Потім агент придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП), який мав закласти біля об’єкта Укрзалізниці для дистанційного підриву", – пояснили у СБУ.
СБУ затримала на Хмельниччині неповнолітнього агента ФСБ / Фото СБУ
Зрештою контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали. Під час обшуку в нього вилучено компоненти до СВП та мобільний телефон із доказами роботи на фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Кого ще з агентів ворога викривало СБУ нещодавно?
СБУ 29 січня затримала військовослужбовця, який був агентом російських спецслужб і планував атаку на українські підрозділи з морськими дронами. Серед головних "цілей" Росії були морські дрони СБУ та ГУР МО з кодовими назвами "Sea Baby" та "Magura".
Кількома днями раніше Служба безпеки та ГУР затримали білоруську шпигунку, яка працювала в українських ЗМІ та намагалася інтегруватися до української розвідки для збору даних. За попередніми даними, йдеться про журналістку Інну Кардаш.
А 26 січня стало відомо, що СБУ затримала 21-річного військовослужбовця, який передавав дані про локації ППО російським військам. Отримані розвіддані російські війська планували використати для ударів по аеродромах Сил оборони.