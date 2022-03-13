В ведомстве отметили, что работа Службы безопасности по выявлению вражеских агентов и диверсантов идет круглосуточно. За сутки в Украине обнаружили сразу 5 предателей.

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Харьковская область

СБУ разоблачила мужчину, работавшего на военную разведку оккупанта, ему дали прозвище "Норд". В день вторжения с ним возобновил связь так называемый лидер "Харьковского сопротивления" Вадим Шаропов. Он передал задачу: собрать данные о дислокации и маршрутах движения ВСУ, а также координаты объектов инфраструктуры, чтобы оккупанты осуществляли по ним ракетно-бомбовые удары. СБУ удалось раньше времени поймать предателя, прежде чем он смог передать данные.

Также задержали супругов, которые сотрудничали с вражескими спецслужбами: муж помогал корректировать обстрелы, а жена пропагандировала в соцсетях идеи "руZZкого мера". Теперь они оба будут отвечать за свои действия.

Одесса

Задержан агент, собиравший информацию о защитных оборонных сооружениях, которые силы самообороны обустроили в области. Он также собирал данные о гражданах России, которые присоединились к войне против оккупантов.

Луганская область

СБУ разоблачила местную жительницу, которая помогала вражеским войскам бомбить Северодонецк. Предательница поддерживала связь с боевиками так называемой "ЛНР". Они убедили ее отправлять информацию под предлогом, что иначе оккупанты уничтожат весь город.

Всех этих предателей ждет тюрьма.