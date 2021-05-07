Деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которой причастны к совершению тяжких преступлений прекратила Служба безопасности Украины. По информации следствия, они имели коррупционные связи в правоохранительных органах.

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В пресс-службе СБУ пояснили, что соответствующие связи давали преступникам доступ к материалам уголовных производств, в частности, информацию о фигурантах дел, которые впоследствии становились "жертвами".

На основе полученной информации, злоумышленники, применяя психологическое давление, угрожая насилием и физической расправой, вымогали деньги у граждан,

– говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Удалось зафиксировать факт вымогательства денег

В то же время оперативники задокументировали факт вымогательства 35 тысяч долларов у двух жителей Киевской области, которых подозревали в совершении преступления. Для получения денег злоумышленники похитили одного из потерпевших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.



Оперативники задокументировали факт вымогательства денег преступниками / Фото пресс-службы СБУ

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8 тысяч долларов", – говорится в сообщении СБУ.

Что обнаружили во время обысков

Также во время проведения более 10 обысков у злоумышленников удалось обнаружить:

огнестрельное и холодное оружие;

боеприпасы;

средства специальной связи;

деньги в иностранной валюте;

другие доказательства противоправной деятельности.

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Сейчас всем задержанным объявили о подозрении в рамках уголовного производства. Также решают вопрос об избрании меры пресечения.