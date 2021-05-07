Деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которой причастны к совершению тяжких преступлений прекратила Служба безопасности Украины. По информации следствия, они имели коррупционные связи в правоохранительных органах.
К теме Подпольный нефтеперерабатывающий завод в Днепре: СБУ разоблачила сделку – фото, видео
В пресс-службе СБУ пояснили, что соответствующие связи давали преступникам доступ к материалам уголовных производств, в частности, информацию о фигурантах дел, которые впоследствии становились "жертвами".
На основе полученной информации, злоумышленники, применяя психологическое давление, угрожая насилием и физической расправой, вымогали деньги у граждан,
– говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Удалось зафиксировать факт вымогательства денег
В то же время оперативники задокументировали факт вымогательства 35 тысяч долларов у двух жителей Киевской области, которых подозревали в совершении преступления. Для получения денег злоумышленники похитили одного из потерпевших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.
Оперативники задокументировали факт вымогательства денег преступниками / Фото пресс-службы СБУ
"Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8 тысяч долларов", – говорится в сообщении СБУ.
Что обнаружили во время обысков
Также во время проведения более 10 обысков у злоумышленников удалось обнаружить:
- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы;
- средства специальной связи;
- деньги в иностранной валюте;
- другие доказательства противоправной деятельности.
Актуально На Киевщине задержали за взятку "слугу народа": в СБУ факт подтвердили
Сейчас всем задержанным объявили о подозрении в рамках уголовного производства. Также решают вопрос об избрании меры пресечения.