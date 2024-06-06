Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Эксперт считает, что Россия потеряла в Украине большинство своих агентурных сетей, которые выстраивала десятки лет.

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Вражеских агентов задерживают чуть ли не ежедневно

Практически каждый день сообщается о задержанных агентах россиян. А суды выносят приговоры по ранее раскрытым делам. В общем россияне готовили в Украине все виды диверсий: массовые теракты в Киеве 9 мая; попытка убийства первых лиц государства; агенты, которые наводили ракеты на крупные гражданские объекты и т.д. Однако спланированных россиянами терактов удалось избежать, а агентов России задержать,

– акцентирует политолог.

Загородний подчеркивает, что каждое разоблачение агентов России – это десятки спасенных жизней военных и гражданских людей.

"Служба обнародовала статистику подобного рода дел. Вдумайтесь в эти цифры и то, какого количества жертв удалось избежать: 1094 уголовных производства по фактам коллаборационистской деятельности (подозрения объявлены 1203 лицам, осуждены 311); 185 дел о пособничестве государству-агрессору (сообщено о подозрении 146 лицам, осуждены 20); 89 производств по передаче врагу данных о ВСУ или корректировке обстрелов (подозрения объявлены 79 лицам, осуждены 29)", – отмечает эксперт.

Если основные сети разгромлены, то как россияне вербуют новых агентов? В основном это происходит через соцсети. Прокремлевские взгляды вычисляют по комментариям, постах, затем на их авторов выходят российские спецслужбы. Однако абсолютное большинство таких агентов задерживается на начальной стадии деятельности,

– резюмирует политолог.

Недавно СБУ задержала агента в Днепре

Напомним 5 июня СБУ задержала в Днепре агента главного управления Генштаба ВС России (известного как ГРУ).

Основной ее задачей была корректировка вражеского огня по локациям Сил обороны на Днепропетровщине. А за день до этого стало известно о приговоре суда по одному из наводчиков: российский агент, который готовил ракетный удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, получил 15 лет.