Известно, что Новосельцев вместе с сообщниками призывал к вооруженному сопротивлению мобилизации. Более того, он "сливал" данные украинских военных, а также распространял различные фейки о ВСУ.

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СБУ задержала Новосельцева

Сотрудники СБУ предотвратили новые попытки расшатывания общественно-политической обстановки в разных регионах Украины и задержали Жана Новосельцева. Экс-ведущий вместе с сообщниками работали на срыв мобилизации и распространяли прокремлевские нарративы.

Следователи установили, что Новосельцев привлек к провокационной деятельности еще 7 человек. Среди них были псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу. Так, экс-ведущий призвал к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов, а также распространял фейки об украинских защитниках.

Для массового "разгона" провокационного контента злоумышленники создали собственную сеть каналов и страниц в ютубе, телеграмме и фейсбуке с общей аудиторией более 600 тысяч пользователей. На этих интернет-ресурсах фигуранты проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва,

– сообщили в СБУ.

СБУ задержала Новосельцева и его сообщника / Фото СБУ

Справка. Жан Новосельцев – журналист и экс-ведущий телеканала 1+1, до мая 2014 года он вел программу "Деньги". Затем Новосельцев начал работать в проекте "Гром ТВ", который был связан с главой МВД в правительстве Николая Азарова Виталием Захарченко (сейчас ему сообщено о подозрении в госизмене). Затем Новосельцев начал сотрудничать с еще одним предателем Украины – Анатолием Шарием. В 2015 году Новосельцев выступил на пропагандистском "Россия 24", где рассказал о преследовании журналистов в Украине. С тех пор Новосельцев начал распространять прокремлевские нарративы.

Кроме того, злоумышленники создали сайт, на котором публиковали персональные данные украинских военных, представителей ТЦК и правоохранителей. Чтобы скрыть свою подрывную деятельность, Новосельцев вместе с сообщниками использовали удостоверения незарегистрированных СМИ.

Все действия злоумышленники координировали в анонимном чате в мессенджере. Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Кроме Новосельцева также задержали его сообщника – псевдоэксперта. Им уже сообщили о подозрениях по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.