Правоохранители задержали мужчину, который в 2015 году принимал участие в противоправной деятельности так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР". В 2016 году он устроился администратором в сервисный центр МВД в Херсонской области.

Мужчину задержали в Новой Каховке на Херсонщине. Его уже арестовали. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Что известно о деятельности подозреваемого

Житель Луганска с декабря 2015 года был участником так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР". На неподконтрольной Украине территории он:

собирал информацию о местах дислокации и средствах безопасности админзданий органов государственной власти и правоохранительных органов Украины;

занимался насаждением антиукраинской идеологии среди местного населения;

создавал безопасные условия для функционирования оккупационной администрации России в Луганской области.

Важно! В 2016 году мужчина через Россию уехал из Луганска и устроился на работу администратором в территориальный сервисный центр МВД в Херсонской области.

При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных – представителям боевиков,

– говорят в СБУ.

Во время обыска в СБУ обнаружили документы и изъяли две тротиловые шашки с электродетонаторами.



На Херсонщине задержали экс-боевика, который трудоустроился в МВД Украины / Фото СБУ

Мужчину подозревают в:

посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

участии в деятельности незаконного вооруженного формирования;

незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Обратите внимание! Недавно СБУ заблокировала более 30 игорных заведений в 9 областях Украины и в Киеве. Учреждения финансировали пророссийские боевики.