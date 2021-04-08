СБУ выявила "оборотня" в МВД: им оказался экс-боевик из Луганска
Правоохранители задержали мужчину, который в 2015 году принимал участие в противоправной деятельности так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР". В 2016 году он устроился администратором в сервисный центр МВД в Херсонской области.
Источник:Офис Генерального прокурора
Мужчину задержали в Новой Каховке на Херсонщине. Его уже арестовали. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Что известно о деятельности подозреваемого
Житель Луганска с декабря 2015 года был участником так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР". На неподконтрольной Украине территории он:
- собирал информацию о местах дислокации и средствах безопасности админзданий органов государственной власти и правоохранительных органов Украины;
- занимался насаждением антиукраинской идеологии среди местного населения;
- создавал безопасные условия для функционирования оккупационной администрации России в Луганской области.
При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных – представителям боевиков,
– говорят в СБУ.
Во время обыска в СБУ обнаружили документы и изъяли две тротиловые шашки с электродетонаторами.
На Херсонщине задержали экс-боевика, который трудоустроился в МВД Украины / Фото СБУ
Мужчину подозревают в:
- посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- участии в деятельности незаконного вооруженного формирования;
- незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
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