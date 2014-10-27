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      СБУ начала проверять законность приобретения "Брокбизнесбанка"

      126 Читати новину українською
      Сергей Курченко
      Сергей Курченко / zn.ua

      Служба безопасности Украины инициировала рассмотрение Антимонопольным комитетом Украины дела по факту приобретения без соответствующего разрешения акций АО "Брокбизнесбанк" рядом столичных коммерческих учреждений.

      Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

      Как отмечает ведомство, поводом для проверки стали выявленные СБУ признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

      Следователи установили, что в августе 2013 соответствующие коммерческие структуры, фактически связанные между собой, получили контроль над АО "Брокбизнесбанк" с нарушением установленного законодательством порядка — без обязательного в таких случаях разрешения органов Антимонопольного комитета Украины.

      Из-за такого рода нарушений, допущенные субъектами хозяйствования, законодательством предусмотрены штрафные санкции в размере 5% от их годового оборота.

      В рамках указанного дела осуществляется проверка информации о вероятной подконтрольности указанных коммерческих структур одиозному бизнесмену Сергею Курченко.

      Как известно, "Брокбизнесбанк" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Курченко.

      Напомним, 11 июня Нацбанк решил ликвидировать неплатежеспособный "Брокбизнесбанк".

      Следователи СБУ установили, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривен.

      Теги: Новости политики Коррупция СБУ Сергей Курченко Банки
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 27 октября 2014
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