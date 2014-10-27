СБУ начала проверять законность приобретения "Брокбизнесбанка"

Служба безопасности Украины инициировала рассмотрение Антимонопольным комитетом Украины дела по факту приобретения без соответствующего разрешения акций АО "Брокбизнесбанк" рядом столичных коммерческих учреждений.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как отмечает ведомство, поводом для проверки стали выявленные СБУ признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Следователи установили, что в августе 2013 соответствующие коммерческие структуры, фактически связанные между собой, получили контроль над АО "Брокбизнесбанк" с нарушением установленного законодательством порядка — без обязательного в таких случаях разрешения органов Антимонопольного комитета Украины.

Из-за такого рода нарушений, допущенные субъектами хозяйствования, законодательством предусмотрены штрафные санкции в размере 5% от их годового оборота.

В рамках указанного дела осуществляется проверка информации о вероятной подконтрольности указанных коммерческих структур одиозному бизнесмену Сергею Курченко.

Как известно, "Брокбизнесбанк" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка является группа ВЕТЭК Курченко.

Напомним, 11 июня Нацбанк решил ликвидировать неплатежеспособный "Брокбизнесбанк".



Следователи СБУ установили, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривен.