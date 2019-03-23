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      СБУ показала фото пойманного боевика, который воевал против Украины

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      СБУ в Харькове задержала пророссийского боевика
      СБУ в Харькове задержала пророссийского боевика / пресс-центр СБУ

      Уроженец оккупированной Горловки Донецкой области присоединился к рядам пророссийских боевиков в феврале 2015 года – там получил позывной "Куб". Через 4 года муртад оккупантов решил вернуться в Украину.

      В составе так называемой "военной разведки Новороссии" он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

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      В Харькове поймали боевика / Источник: СБУ


      Боевик воевал против Украины на Донбассе / Источник: СБУ

      Сотрудники СБУ установили место проживания боевика в Харькове – злоумышленника задержали. После обыска изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов. Правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию оккупантам.


      Правоохранители пришли к боевику с обысками / Источник:​ СБУ


      В его временном жилье нашли гранату и тротиловую шашку / Источник:​ СБУ

       

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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Полиция Новости Харькова СБУ Новости политики
      Источник: 24 канал
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