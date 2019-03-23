СБУ показала фото пойманного боевика, который воевал против Украины

Уроженец оккупированной Горловки Донецкой области присоединился к рядам пророссийских боевиков в феврале 2015 года – там получил позывной "Куб". Через 4 года муртад оккупантов решил вернуться в Украину.

В составе так называемой "военной разведки Новороссии" он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

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В Харькове поймали боевика / Источник: СБУ



Боевик воевал против Украины на Донбассе / Источник: СБУ

Сотрудники СБУ установили место проживания боевика в Харькове – злоумышленника задержали. После обыска изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов. Правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию оккупантам.



Правоохранители пришли к боевику с обысками / Источник:​ СБУ



В его временном жилье нашли гранату и тротиловую шашку / Источник:​ СБУ