Боевик, который четыре года скрывался в России, сам сдался украинским правоохранителям
Житель Бахмута Донецкой области находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях. Во время оккупации города автоматчик охранял там захваченные боевиками здания.
После освобождения Бахмута украинскими силами теперь уже 45-летний экс-боевик сбежал в оккупированный Донецк, а потом через неконтролируемый участок границы въехал в Россию, сообщает пресс-служба полиции Донбасса.
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Теперь же он "захотел получить шанс на нормальную жизнь", потому пересек границу и сдался сотрудникам СБУ и Бахмутского отдела полиции.
В 2014 году мужчина под влиянием российской пропаганды вступил в бандформирования. Террористы доверили ранее судимому за кражу охранять свой штаб, где был склад "гуманитарной помощи". Он находился в захваченном помещении прокуратуры,
– рассказали в полиции.
В то же время за совершенные преступления после побега боевика на территории Украины его объявили в розыск.
Однако в России боевику не понравилось – и он искал путь возвращения домой. Узнав, что при добровольной сдаче можно получить шанс на освобождение от тюрьмы, прибыл в Украину и обратился к правоохранителям.
Сейчас следователи проверяют деятельность мужчины в рядах незаконного вооруженного формирования.