На Луганщине задержали боевика, который воевал за "ЛНР": фото

Гвардейцы из состава Объединенных при проверке документов на блокпосту обнаружили гражданина, причастного к участию в вооруженных формированиях России.

На Луганщине во время проверки гвардейцы выяснили, что задержанный непосредственно участвовал в боевых действиях в составе банд формирований так называемой "ЛНР", сообщили в пресс-штабе ООС.

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Во время проверки задержанный даже не проявил страха и беспокойства, а просто констатировал, что воевал, но "это было давно".

Начальник военного наряда сказал, что пока гражданина передали в отдел полиции.

К слову, пророссийские боевики в Счастье передали украинской стороне 60 граждан, находившихся в пенитенциарных учреждениях временно оккупированной Луганщины. Они продолжат отбывать наказание на подконтрольной правительству территории.