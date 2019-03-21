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      На Луганщині затримали бойовика, який воював за "ЛНР": фото

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      На Луганщині затримали бойовика, який воював за "ЛНР"
      На Луганщині затримали бойовика, який воював за "ЛНР" / Фото з Facebook-сторінки ООС

      Гвардійці зі складу Об'єднаних під час перевірки документів на блокпосту виявили громадянина, який причетний до участі у збройних формуваннях Росії.

      На Луганщині під час перевірки гвардійці з’ясували, що затриманий безпосередньо брав участь у бойових діях у складі банд формувань так званої "ЛНР", повідомили у прес-штабі ООС.

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      Під час перевірки затриманий навіть не проявив страху та занепокоєння, а просто констатував, що воював, але "це було давно".

      Начальник військового наряду сказав, що наразі громадянина передали до відділу поліції.

      До слова, проросійські бойовики у Щасті передали українській стороні 60 громадян, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганщини. Вони продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду території.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Луганська Новини Росії Україна – Росія Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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