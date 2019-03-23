Бойовик, який чотири роки ховався в Росії, сам здався українським правоохоронцям

Житель Бахмуту Донецької області перебував у розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях. Під час окупації міста автоматник охороняв там захоплені бойовиками будівлі.

Після звільнення Бахмута українськими силами тепер вже 45-річний екс-бойовик втік в окупований Донецьк, а потім через неконтрольовану ділянку кордону в’їхав до Росії, повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

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Тепер же він "захотів отримати шанс на нормальне життя", тому перетнув кордон та здався співробітникам СБУ і Бахмутського відділу поліції.

У 2014 році чоловік під впливом російської пропаганди вступив у бандформування. Терористи довірили раніше судимому за крадіжку охороняти свій штаб, де був склад "гуманітарної допомоги". Він перебував у захопленому приміщенні прокуратури,

– розповіли у поліції.

Водночас за скоєні злочини після втечі бойовика на території України його оголосили в розшук.

Однак у Росії бойовику не сподобалось – і він шукав шлях повернення додому. Дізнавшись, що за умови добровільної здачі можна отримати шанс на звільнення від тюрми, прибув в Україну та звернувся до правоохоронців.

Наразі слідчі перевіряють діяльність чоловіка в лавах незаконного збройного формування.