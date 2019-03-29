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      СБУ прекратила деятельность экстремистского объединения, которым руководил Рустам Ташбаев: видео

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      Рустам Ташбаев
      Рустам Ташбаев / Фото из открытых источников

      В Службе безопасности Украины сообщили о ликвидации деятельности экстремистской группировки, которая руководствовалась из России. Его координатором спецслужба назвала Рустама Ташбаева – организатора так называемого "третьего Майдана" в Киеве.

      Целью деятельности заблокированной группировки была дестабилизация внутренней ситуации в Украине. Его члены планировали воспользоваться повышением политической активности населения во время избирательного процесса. Так, сотрудники СБУ установили, что группировка координировалась гражданином США Рустамом Ташбаевым, уроженцем РФ, бывшим курсантом Калининградского высшего военно-морского училища. Его в 2015 году выдворили из Украины за подрывную деятельность.

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      Кто такой Рустам Ташбаев?
      Это – инициатор так называемого "Первого национального украинского конгресса". В 2015 году СБУ выдворила Ташбаева из Украины за попытку организации " Майдана 3.0 – нацеленного против действующей власти в Украине.


      Рустам Ташбаев

      Уже тогда Ташбаева обвиняли в работе на ФСБ РФ. Тогдашний глава СБУ Наливайченко говорил о Ташбаеве такое: "Он получал финансирование и при поддержке "ДНР" и "ЛНР" закупал палатки, сцену и пытался осуществлять провокационную риторику".

      По заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать собственные военные формирования: "Украинскую повстанческую армию" (с дислокацией за рубежом) и "Украинскую национальную армию" (с дислокацией в Украине).

      В Украине процесс создания "Украинской национальной армии" возглавил украинец Заболотный. В СБУ говорят: его неоднократно задерживали полицейские за незаконное хранение оружия и ограбление. Его также привлекали к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя в Украине.

      Так, в течение длительного времени Заболотный вел переговоры о получении денежной помощи для проведения экстремистской деятельности с известным агентом российских спецслужб Дульським, добавляют в СБУ.

      По инициативе иностранных кураторов в период объявления военного состояния в Украине руководители "УНА" наладили сбор информации о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ с целью совершения диверсий и срыва мобилизации. Российский след в деятельности "УНА" подтвердился по результатам обысков, проведенных у участников этой экстремистской организации в Одессе,
      – рассказали в спецслужбе.

      Двое из участников одесского крыла организации, кстати, – граждане Российской Федерации и непризнанной Приднестровской народной республики, а третий – гражданин Украины – уроженец Приднестровья.

      У них правоохранители изъяли средства поражения и тысячу экземпляров газет, которые содержали призывы присоединяться к деятельности "УНА". Во время проведения шестнадцати обысков также было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и гранаты, взрывчатку, военное снаряжение, средства связи и внутренние документы незаконного военного формирования, которые касались его противоправной деятельности.

      СБУ провели обыски у нескольких участников экстремистской организации в Украине: видео

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики СБУ
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