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      СБУ задержала работника ВСУ по подозрению в работе на спецслужбы России

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      СБУ задержала работника, которого подозревают в подготовке диверсии
      СБУ задержала работника, которого подозревают в подготовке диверсии / Скриншот

      Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины пресекли подготовку террористического акта на одном из арсеналов ВСУ.

      В начале 2019 года представители спецслужб РФ завербовали работника арсенала ВСУ, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов, отметили в пресс-службе СБУ.

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      И отметили, что россияне оказівали на него психологическое давление, угрожая безопасности его родственников проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

      Его деятельность спецслужбы страны-агрессора координировали с помощью интернета, с территории России. Работник арсенала должен был передавать им информацию о военном объекте, в частности о его охране, а также наличие и перемещения вооружения.

      Полученные данные россияне намеревались использовать для совершения диверсий и подрыва обороноспособности Украины. При выполнении заданий работнику ВСУ спецслужбы РФ обещали оказать материальную помощь и гражданство России с оформлением пенсии.

      СБУ разоблачила завербованого спецслужбами РФ работника военного арсенала: смотрите видео

       

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      Теги: Украина – Россия Вооруженные силы Украины СБУ Новости Украины
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