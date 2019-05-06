СБУ задержала работника ВСУ по подозрению в работе на спецслужбы России

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины пресекли подготовку террористического акта на одном из арсеналов ВСУ.

В начале 2019 года представители спецслужб РФ завербовали работника арсенала ВСУ, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов, отметили в пресс-службе СБУ.

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И отметили, что россияне оказівали на него психологическое давление, угрожая безопасности его родственников проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Его деятельность спецслужбы страны-агрессора координировали с помощью интернета, с территории России. Работник арсенала должен был передавать им информацию о военном объекте, в частности о его охране, а также наличие и перемещения вооружения.

Полученные данные россияне намеревались использовать для совершения диверсий и подрыва обороноспособности Украины. При выполнении заданий работнику ВСУ спецслужбы РФ обещали оказать материальную помощь и гражданство России с оформлением пенсии.

СБУ разоблачила завербованого спецслужбами РФ работника военного арсенала: смотрите видео