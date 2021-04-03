Компания MAN модернизировала свою разработку и поставила модель TGE на гусеницы. Теперь фургон может ездить на различных поверхностях, в частности, по снегу.

Эту модель автомобиля считают "родной сестрой" Volkswagen Crafter. Переобули фургон в сотрудничестве с австрийской компанией TrackSystems.

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Детали о вставке гусениц

В результате эксперимента экземпляр поднялся на 3 сантиметра из-за специальных пластин. По словам производителя, установка гусениц не требует специального оборудования, поэтому их может установить сам владелец машины примерно за 1 час.

Автомобиль MAN модели TGE на гусеницах/Фото Auto, Motor und Sport

Из-за гусениц фургон стал тяжелее примерно на 300 килограммов, а его ширина увеличилась примерно на 2 метра и 40 сантиметров. Экспериментальный образец оснащен двухлитровым турбодизелем мощностью 177 сил и автоматом на 8 передач. Возможно, такую ​​опцию предложат для всех комплектаций модели.

Недостатки разработки

Однако из-за гусениц автомобиль не будет переключаться выше 3 передачи, а максимальная скорость составит 50 километров в час. Фургону нельзя выезжать на дороги общего пользования.

Смотрите видеообзор автомобиля: MAN модели TGE на гусеницах

Hot Wheels будет выпускать не только игрушечные машинки

Под маркой Hot Wheels теперь будут выпускать не только игрушечные машинки, но и новую компьютерную игру под названием Hot Wheels Unleashed. Ее разработала итальянская Milestone studio. Основные события в игре якобы происходят на игрушечных трассах. Разработчики пытались сохранить приключенческий дух, который дарят реальные игрушечные трассы Hot Wheels с трамплинами, прыжками и сногсшибательными поворотами.

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