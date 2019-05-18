Сделка Путина и Трампа

Одним из самых важных событий приближающегося лета станет саммит большой 20 в японской Осаке. Он намечен на конец июня. Белый дом и Кремль уже анонсировали в рамках этого саммита личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. О чем они будут говорить, не сообщается, но догадаться несложно.

Манускрипт Вильфреда Войнича

Главной загадкой мировой лингвистики последние сто лет считается так называемый Манускрипт Вильфреда Войнича. Это очень красивая и очень древняя иллюстрированная книга, написанная на пергаменте. Скорее всего, она как-то связана с магией.

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И это, в общем-то, все, что мы о ней знаем. Дата ее публикации и автор – неизвестны, заказчик – тоже, содержание и жанр мы не знаем. Никто толком не понимает, что нарисовано в многочисленных иллюстрациях.

Ну и самое главное: никто из ныне живущих людей не знает ни языка, ни даже шрифта, на котором написан этот манускрипт. Многие лингвисты с мировыми именами пытались расшифровать эту книгу.



Манускрипт Вильфреда Войнича

Над ее загадкой бились целые академические институты. Ее код пытались взломать даже с помощью искусственного интеллекта, который сейчас может всё. Но, как выяснилось, почти все – заколдованный манускрипт не поддался.

Многие специалисты, глядя на все эти попытки, считают, что ни в картинках, ни в тексте вообще никакого смысла нет, что это все обычная мистификация начала прошлого века. Знаете, типа фальшивой древнегреческой статуи или якобы древнеегипетского папируса. Хотя химический и радиоуглеродный анализ пергамента и чернил говорят, что фолиант этот подлинный.

В общем, в последнее время желающих найти смысл в манускрипте Войнича было все меньше. Это казалось почти невозможным. Но на днях в мире лингвистов случилась революция. Британский специалист Джерард Чешир объявил, что сумел все-таки взломать код этой книги.

По его словам, она написала на протороманском языке. Этим языком пользовались жители Средиземноморья в раннем средневековье. От него пошли португальский, испанский, каталанский, галисийский, французский, итальянский и румынский языки.

Шрифт автор сочинил сам, в нем используются очень необычные, но все же существующие графические формы, так что прочитать все это дело можно. Чешир уже сказал, что книга эта атлас природоведения. Авторы его монахи-доминиканцы, а заказчик – испанка, королева Арагона Мария Кастильская.

Если ученый не врет, если он действительно взломал самый загадочный код, то очень скоро вся эта книга будет переведена, а ее тайны раскрыты. Для лингвистов всего мира это будет тем же, чем для инженеров стала высадка человека на Луне. То есть почти невозможным событием, которое все-таки осуществилось.

С одной стороны, я на это надеюсь, но с другой, хочу сказать: очень досадно, что самая главная, почти волшебная книжная тайна будет раскрыта. Иногда, думаю, людям лучше не знать некоторых вещей.

Буря без вспышки

В тот же день, когда британский ученый объявил о расшифровке этого магического манускрипта, на нашей планете началась очень загадочная магнитная буря.

Как известно, эти бури порождение мощнейших процессов на нашей замечательной звезде – Солнце. Раз в 11 лет оно начинает вести себя беспокойно, вызывая всякие проблемы.

В моменты повышенной активности там появляются дыры в короне, то есть солнечной атмосфере. Из этих дыр в космос вылетают гигантские потоки заряженных частиц. Достигая Земли, они становятся причиной магнитных бурь.



Причины магнитных бурь

Другой вариант – пропуберанцы. Если совсем просто, гигантский взрыв на Солнце рвет магнитные поля и в космос улетают миллионы тонн плазмы. Они подлетают к Земле и снова магнитная буря. Очень приблизительно оно вот так и работает.

Но наша буря – это что-то совсем иное.

Во-первых, она была довольно сильной. Согласно данным Центра прогноза космической погоды, ей был присвоен балл G3 по пятибалльной шкале. Это выше среднего.

Во-вторых, сейчас Солнце находится в самой спокойной стадии своего 11-летнего цикла. То есть, там вообще никаких дыр в короне и рентгеновских вспышек там быть не должно!

В-третьих, их и не было! И это самое необъяснимое. Дело в том, что мы вообще не понимаем, откуда взялась эта магнитная буря. Ученые не понимают, что ее вызвало. Солнце было абсолютно спокойным, но что-то оттуда к нам прилетело. Причем что-то очень больше.

Ученые даже предположили, что магнитная буря была вызвана слишком спокойным штилем. То есть, магнитное поле нашей планеты начало шалить из-за отсутствия ударов от Солнца. Но это очень странное объяснение. Его только что придумали, чтобы не сознаваться в полной беспомощности и отсутствии любых других идей.

В общем, что именно случилось никто не понимает. Вот вам и две тайны. Одна – тайна манускрипта была раскрыта, но тут же появилась новая наша звезда начала вести себя очень, очень необычно. Что происходит, и что с этим делать, мы пока не знаем.

Сделка Путина и Трампа

Список тем ясен на саммите в японской Осаке: Северная Корея, Венесуэла, Украина, Иран и выборы в США в 2020 году.

Уже сейчас дипломаты обеих стран постоянно летают в Москву и Вашингтон, чтобы согласовать повестку дня для Осаки. Последним по времени заметным был визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию. Буквально на днях он прилетал для переговоров с Путиным и Лавровым.



Майк Помпео

И вы знаете, меня очень напрягло то, россияне и американцы стали говорить после этого визита. Я думаю, они готовят какую-то очень большую сделку. А именно: Москва позволит Вашингтону бомбить Иран. Взамен она получит американскую помощь в реализации своего плана для Украины.

В чем заключается этот план, я недавно очень подробно рассказывал. Если пропустили, можете в ютубе посмотреть "Безумный мир" от 27 апреля – там все есть. Если совсем коротко, то Путин хочет провести федерализацию Донбасса и отдать его Украине, забрав себе Крым.

Лоббировать эту идею в Киеве, судя по всему, назначен его кум и главное доверенное лицо – Виктор Медведчук.



Виктор Медведчук

И вы знаете, после переговоров Путина и Помпео Медведчука начал хвалить Курт Волкер – американский специальный представитель по вопросам Украины. Он сказал, что путинский кум – это "человек с твердыми убеждениями!", от которого много пользы. Ничего себе заявление!

Почти одновременно сам Путин сказал, что не будет возражать против американского нападения на Иран. Цитата: "Россия – не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать. Мы свою роль уже сыграли".

По сути он сказал, что проблемы Тегерана его не волнуют. Для Трампа же война против Ирана – это сейчас самый важный проект. От его успеха зависит переизбрание Дональда второй срок.



Дональд Трамп

Он уже отправил в Персидский залив авианосец и пару эскадрилий тяжелых бомбардировщиков B-52. Из посольства в Багдаде эвакуируют американский персонал, а Пентагон готовит план отправки туда ста двадцати тысяч военнослужащих. Война уже кажется неизбежной.

В то же время Украина для американского президента – это лишь источник проблем, которые ему не нужны. Причем в этом отчасти виноваты некоторые украинские политики и даже генеральный прокурор Юрий Луценко.

Трамп с огромной радостью отдаст всю эту головную боль Путину. К тому же он сам публично говорил, что не видит ничего ужасного в захвате Крыма.

Конечно, за месяц, оставшийся до саммита в Осаке, ситуация может еще поменяться. Очень хорошо, что Рада, наконец-то назначила дату инаугурации нового президента. Он сейчас будет очень нужен. Как и новый министр иностранных дел.

Важно срочно помешать планам Путина и Трампа обменять Украину на Иран. Иначе в Персидском заливе начнется жуткая война, а у нас возникнут новые проблемы с Крымом и Донбассом.

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Но есть и хорошие новости. В этом деле у Украины будет очень надежный союзник – Европейский Союз и, прежде всего, Германия. Немцам вообще не нужны осложнения ни на Ближнем Востоке, ни в Украине. Поэтому они нам обязательно помогут.